"Mein Herz schlägt für das journalistische Handwerk"

Weinheim. David Schramm erlebt seit 15 Jahren, wie sich Journalismus verändert. Aus gedruckten Seiten wurden digitale Angebote, aus Redaktionsschluss wurde Dauerbetrieb. Und nun steht der nächste große Wandel vor der Tür. „Die größte Veränderung im Onlinejournalismus ist die Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI).“ Schramm ist 46 Jahre alt, zweifacher Vater und Leiter der Digital-Redaktion bei DiesbachMedien. Seit über einem Jahr gibt er sein Wissen über digitalen Journalismus in der Redaktion weiter. Er tut das in einer Zeit, in der sich vieles grundlegend verändert.

Mehr bieten als KI

„Dinge, für die Menschen vorher viel Zeit brauchten, können nun in Sekundenschnelle erledigt werden.“ Im emsigen, immer digitaler werdenden Redaktionsgeschäft ist das ein großer Vorteil. Doch eine universelle Lösung bietet die KI nicht. Entscheidend sei, wo die KI wirklich entlastet und wo die Redaktion noch ganz genau hinschauen muss. Der rasante Wandel der Technik gibt dem erfahrenen Digital-Redakteur durchaus zu denken. „Wir müssen lernen, als Menschen in diesem Beruf relevant zu bleiben.“ Als Journalist bedeutet das: einordnen, auswählen, zweifeln, nachfragen und Verantwortung übernehmen. Was im ersten Moment völlig selbstverständlich klingt, wird beim Blick auf eine KI, die immer mehr selbstständig ausführt, umso wichtiger. Schramm betont: „Wir müssen lernen, den Lesern die menschliche Leistung in unserem Geschäft klarer zu machen und am Ende mehr bieten, als beispielsweise Texte, die von einer KI geschrieben werden.“ Dabei geht es um persönliche Gespräche und Eindrücke oder eben Emotionen, die die KI nicht abbilden kann wie ein Mensch.

Tag des Lokaljournalismus Der Tag des Lokaljournalismus findet am 5. Mai statt und wird 2026 zum zweiten Mal begangen. Ziel ist es, die Bedeutung von lokalem Journalismus für Orientierung, Vertrauen, Zusammenhalt und demokratische Teilhabe sichtbar zu machen. 2026 beteiligen sich erstmals regionale Medienhäuser aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg gemeinsam. Hinter der Initiative stehen IPPEN.MEDIA sowie die dpa und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Insgesamt haben sich dem Aktionstag schon über 100 Medienmarken angeschlossen. Der Aktionstag steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission. Diese betont die Rolle freier, vielfältiger und verlässlicher Medien als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe.

Zusammenarbeit statt Konkurrenz

Dass diese Aufgabe groß ist, weiß Schramm. Printauflagen gehen zurück, Verlage müssen im Digitalen bestehen. Für ihn ist eine zentrale Frage, wie Online-Journalismus wirtschaftlich tragfähig werden kann. „Wir müssen Menschen exklusive und relevante journalistische Inhalte anbieten, die ihnen so wichtig sind und bleiben, dass sie bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. “ Schön sei, dass anders als noch vor einigen Jahren der Konkurrenzkampf zwischen den Verlagen weniger geworden ist. Mittlerweile gibt es Zusammenschlüsse von Zeitungshäusern, die gemeinsam an Lösungen arbeiten, um den Journalismus in die Zukunft zu tragen. Zahlreiche Daten zeigen heute deutlich genauer, welche Themen online funktionieren und welche nicht. So sei es einfacher zu bewerten, welche Inhalte die Leser interessieren und welche Arbeitsweisen funktionieren.

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„Es bereitet mir große Freude, mit den Menschen im Betrieb für Erfolg zu arbeiten.“