Beispiel Großbrand der Bergstraßenhalle: Was journalistische Arbeit bedeutet

Weinheim. Zum Tag des Lokaljournalismus am Dienstag, 5. Mai, wollen wir zeigen, wie unsere Arbeit aussieht - anhand eines konkreten Beispiels, dem Großbrand der Bergstraßenhalle in Laudenbach. Mit Hilfe von KI haben wir einen Comic erstellt, der auf spielerische Art und Weise zeigen soll, wie wir in einem solchen Fall arbeiten - und warum wir die Ergebnisse unserer Arbeit nicht verschenken dürfen.