Weihnachtsstrümpfe für die Tafel Weinheim 

Die Tage und Nächte werden immer kälter. Während sich die einen über Minusgrade und möglichen Schnee freuen, beginnt für andere die härteste Zeit im Jahr. Nicht jedem stehen Mütze, Schal oder dicke Socken zur Verfügung. Hier setzt der AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V. an und möchte Kunden der Weinheimer Tafel auch in diesem Jahr mit warmen Strickteilen versorgen. Fleißige Stricker können ihre Strickspenden bei der AWO in Weinheim abgeben und helfen so mit, den Winter für viele Menschen wärmer zu machen.