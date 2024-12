„Mr. Lebenshilfe“ Weinheim: Oliver Andres Weg vom Zivi zum Geschäftsführer

Wenn Oliver Andres (49) Zeit findet, widmet er sich seiner großen Leidenschaft, dem Gewichtheben. Im Kraftdreikampf, der aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben besteht, zählt der amtierende baden-württembergische Meister seiner Altersklasse zur Spitze. Zusammengezählt bringt er dabei fast eine halbe Tonne Gewichte in Bewegung. Während er beim „Powerlifting“ gerne im Rampenlicht steht, bleibt er in seinem Beruf lieber im Hintergrund. Dabei hätte Andres durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient. So hat er bei der Lebenshilfe Weinheim eine beeindruckende Karriere hingelegt. Als Zivildienstleistender fing er 1997 an, heute ist er hauptamtlicher Geschäftsführer und trägt die Verantwortung für rund 160 Mitarbeiter, die täglich bis zu 200 Menschen begleiten und unterstützen.