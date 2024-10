Warum Kerstin Fath eine Pionierin der Weinheimer Lebenshilfe ist

Glück empfinden zu können, ist eine Fähigkeit, die Menschen mit und ohne Behinderung verbindet – das ist auch das Motto bei der Lebenshilfe Weinheim. Seit 1963 begleitet und unterstützt der Verein Menschen mit Beeinträchtigungen jeden Alters und bietet ein umfangreiches Angebot vom Fahrdienst über gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bis hin zur Inklusionsassistenz an. Bei der Lebenshilfe leben die rund 200 Angestellten und Ehrenamtlichen dieses Motto tagtäglich – das wurde jetzt eindrucksvoll unterstrichen. Mit Kerstin Fath (48) rückt nämlich erstmals eine Frau mit Behinderung in den Vorstand.