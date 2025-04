Nächste Planungsphase für die Hildebrand’sche Mühle in Weinheim

Weinheim. Es waren schon viele Nutzungen geplant in der alten Hildebrand’schen Mühle im Birkenauer Tal am östlichen Weinheimer Stadtausgang – auch abenteuerliche. Und es ist schon wieder fast ein Jahr her, dass der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) den neuen Vorentwurf des Bebauungsplans für die Hildebrand’sche Mühle grundsätzlich befürwortete. Mit dem sogenannten Offenlagebeschluss wurde auch der Weg für die Beteiligung der Öffentlichkeit geebnet.