Soziales Wohnen in Weinheim in der Hildebrandschen Mühle

In der ehemaligen Hildebrandschen Mühle im Birkenauer Tal, am östlichen Ausgang der Stadt Weinheim, waren bereits vielfältige und teils spektakuläre Nutzungen geplant. Nun scheint sich jedoch alles positiv zu entwickeln, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim hervorgeht. Der Technik- und Umweltausschuss (ATUS) hat am Mittwoch dem Vorentwurf eines Bebauungsplans zugestimmt, der den Bau von 84 Wohneinheiten vorsieht. Diese sollen teilweise in der renovierten, denkmalgeschützten Villa und zum Teil in drei neuen Gebäuden entstehen. Der ebenfalls unter Denkmalschutz stehende, markante Siloturm bleibt erhalten, wird jedoch nicht weiter genutzt, laut den aktuellen Plänen eines privaten Investors.

Alle sind zuversichtlich

Nach der Zustimmung des Gremiums wird ein Bebauungsplan unter dem Namen „Hildebrand’sche Mühle“ als Angebotsbebauungsplan entwickelt, mit der Zielsetzung, ein allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Die Stadtführung und die Mitglieder des Rats äußerten sich zuversichtlich über die Realisierung des Projekts. Oberbürgermeister Manuel Just erklärte während der Sitzung, dass von Seiten des Investors ein „sehr ernsthaftes Entwicklungsinteresse“ besteht. Just unterstrich ferner, dass die Planung keineswegs eine Notlösung sei, sondern „eine ausgezeichnete Lösung, die in dieser Stadt benötigt wird.“