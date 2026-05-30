Baustelle

Neue Ampel an B3 in Weinheim: Marktkauf bald nur noch über Umleitung erreichbar

Neue Ampel an der B3 in Weinheim. Mindestens fünf Wochen lang wird die Baustelle dauern. Was das für die Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Beim Marktkauf an der B3 wird eine neue Ampelanlage gebaut. (Symbolfoto) Foto: Pixabay
Beim Marktkauf an der B3 wird eine neue Ampelanlage gebaut. (Symbolfoto)

Weinheim. Das Amt für Straßen- und Radwegebau im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis erneuert ab 8. Juni die Ampel an der B3 beim Marktkauf. Die Arbeiten dauern voraussichtlich fünf bis sechs Wochen.

Die Anlage wird technisch modernisiert. Zudem baut die Behörde taktile Elemente in die Gehwege ein, um die Querungsstelle barrierefrei zu gestalten und sehbehinderten Menschen die Orientierung zu erleichtern. Die Kosten liegen bei rund 150.000 Euro, hinzu kommen etwa 18.000 Euro für die Planung.

Während der Bauzeit regelt eine Engstellensignalisierung den Verkehr. Fast alle Fahrbeziehungen bleiben erhalten. Lediglich das Linksabbiegen zum Marktkauf ist nicht möglich. Die Umleitung führt über die Gewerbestraße.

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