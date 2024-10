Baustelle in Heppenheim: Ampel an der Tiergartenstraße wird erneuert

Am Montag, 14. Oktober, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Ampelanlage am Knotenpunkt Lorscher Straße / Tiergartenstraße / Bürgermeister-Kunz-Straße im Zuge der Bundesstraße 460 am westlichen Ortseingang von Heppenheim. Die Maßnahme wird bis voraussichtlich Mitte November andauern, schreibt Hessen Mobil in einer Pressemitteilung.