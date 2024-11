Neue Energieanlagen entstehen am Weinheimer Stadtrand

Am westlichen Stadtrand von Weinheim können aufmerksame Beobachter derzeit weitere Investitionen in neue Energieanlagen beobachten. Auf der Nordwestseite des Autobahnkreuzes entsteht einerseits der erste von derzeit drei geplanten Solarparks in Weinheim. Hier soll im großen Stil auf einer Fläche von etwa vier Hektar aus dem Licht der Sonne umweltfreundlich Strom erzeugt werden. Bauherr ist die Ingolstädter Firma Anumar, die schon seit 2010 viele solcher Anlagen in Deutschland und Chile gebaut hat und betreibt. Die Gestelle dafür wurden bereits aufgebaut, sie werden derzeit mit etwa 7.500 Solarpanelen bestückt.