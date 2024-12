Weinheimer Pumptrack-Anlagen sind bald fertig

Unternehmungslustige Jugendliche in Weinheim können sich auf das nächste Frühjahr freuen: Die Grünflächenabteilung der Stadtverwaltung kommt sowohl in der Weststadt an der Karlsruher Straße mit der Pumptrack-Anlage als auch in Lützelsachsen-Ebene neben der Kindertagesstätte Bärenbande gut voran. Noch vor der Weihnachtspause sollen beide Flächen so gut wie fertiggestellt sein, sodass sie im Frühjahr genutzt werden können.