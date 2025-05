Weinheim: Einweihung der neuen Pumptrack-Anlage in der Karlsruher Straße

Weinheim. „Wild Ride“: ein Auf und Ab in temporeicher Fahrt durch Wellen, Hügel, coole und steile Kurven – das ermöglicht die Pumptrack-Anlage, die jetzt von Oberbürgermeister Manuel Just und dem amtierenden Deutschen Pumptrack-Meister Luca Eckhardt auf der rund eine Viertelmillion Euro teuren Anlage an der Karlsruher Straße eingeweiht wurde. Gut drei Dutzend Pumptracker waren schon lange vor dem offiziellen Startschuss mit Mountainbikes und BMX-Rädern, Skate- und Longboards sowie In-lineskates vor Ort, um die Strecke in Beschlag zu nehmen.