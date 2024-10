In der Weinheimer Weststadt wird bald gepumpt

Während Weinheim mit Spielplätzen für jüngere Kinder gut aufgestellt ist, fehlt es an einem entsprechenden Angebot für ältere Kinder und Jugendliche. Das soll sich jetzt ändern – durch eine Pumptrackanlage in der Weststadt an der Ecke Karlsruher Straße/Schafäckerweg. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) vergab jetzt den Auftrag. Was geplant ist, wie hoch die Kosten sind und wie die Stadtverwaltung mit den Befürchtungen der Anwohner umgeht.