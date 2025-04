Neue Pumptrack-Anlage in Weinheim wird am Freitag eröffnet

Weinheim. Es sieht aus wie auf dem Mond. Zumindest so, wie man sich den Mond vorstellt. Wellen und Hügel, ein Auf und Ab: Das ist die neue Pumptrack-Anlage, die in den zurückliegenden Wochen in der Weinheimer Weststadt entstanden ist; inmitten eines bereits bestehenden Ensembles von Spiel- und Bolzplätzen. Am Freitag, 2. Mai, wird die Bahn eingeweiht, die vor allem von der Altersgruppe der älteren Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren genutzt werden dürfte – das ist jedenfalls die Zielgruppe des Angebots.