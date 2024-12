Gaming Disorder: Wann das Computerspielen zur Gefahr wird

World of Warcraft

Veröffentlichung: 23. November 2004, in Europa erst ein Jahr später

Gameplay: Spieler erstellen einen Avatar, um Quests zu erledigen oder gegen Monster zu kämpfen. Das Spiel erfordert Teamarbeit, vor allem in sogenannten "Raids" und "Dungeons".

Good to know: World of Warcraft ist nach wie vor eines der erfolgreichsten MMORPG´s aller Zeiten.