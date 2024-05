Pizza-Kurier verursacht Sachschaden in der Hirtengasse und flüchtet

Nachdem ein Lieferservice am Donnerstagabend um 22.20 Uhr eine Pizza in der Hirtengasse in Weinheim ausgeliefert hatte, beschädigte der bisher unbekannte Fahrer des Lieferservice einen geparkten VW und flüchtete. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Lieferservice, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war, auf den Parkplatz der Hirtengasse einfuhr und beim Zurücksetzen mit dem geparkten VW kollidierte.