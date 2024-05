Public Viewing zur Fußball-EM: Die besten Spots in und um Weinheim

Beim letzten großen Fußballturnier in Deutschland, der Weltmeisterschaft 2006, wurde es populär: das "Public Viewing". Jetzt, 18 Jahre später, wird die Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. Heute wie damals wird es wieder Fanfeste mit Public Viewing geben - auch in Weinheim und im Odenwald. Wir haben uns umgehört und alle Termine zusammengetragen.