Radschnellverbindung zwischen Weinheim, Viernheim und Mannheim in Planung

Weinheim. Von Weinheim nach Mannheim und zurück, so schnell wie der Wind und hundertprozentig klimaneutral – dafür können Radfahrer in ein paar Jahren einen neuen Radschnellweg nutzen, der sich gerade in einer entscheidenden Planungsphase befindet. Die drei Nachbarkommunen Weinheim, Viernheim und Mannheim planen diese Radschnellverbindung gemeinsam, die dann ihre drei Städte verbindet. In Mannheim sind einige Teilstücke schon in Betrieb. Für den Streckenabschnitt in Weinheim wird für 2027 der Baubeginn angestrebt. Auf Weinheimer Gemarkung ist das Weinheimer Amt für Stadtentwicklung für die Planung zuständig, das jetzt zu einer Info-Veranstaltung eingeladen hatte.