Warum Sucht auch bei Kindern kein Tabuthema sein darf

Bunte Plüschtiere reihen sich an Brettspiele und Legosteine in dem vollen Regal. Darüber hängt ein fröhliches Porträt einer lächelnden Biene in Gelb. „Bee Happy!“, steht darunter. In diesem einladenden Zimmer wird am Weinheimer Marktplatz mit Kindern offen über Themen gesprochen, bei denen oft Schweigen herrscht: Die Suchterkrankung und die psychischen Probleme der Eltern.