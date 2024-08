Schon wieder! Platz für Jugendliche in Hemsbach verwüstet

Es ist nicht das erste Mal, dass Vandalen auf dem Platz für Jugendliche wüten, aber noch nie war es so schlimm: eine aus dem Fundament gerissene Panoramaliege, zerstörte Sitzbänke, Schmierereien im und am Unterstand. Der Schaden summiert sich auf mindestens 4000 Euro. Aufgefallen ist es einmal mehr den Mitarbeitern des Bauhofs, und zwar bereits am Vormittag des Dienstags, 30. Juli. Die Stadt Hemsbach hat Anzeige gegen unbekannt erstattet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Allerdings rechnet man sich bei der Verwaltung wenig Chancen aus, den oder die Täter dingfest zu machen. Der Platz liegt ziemlich abgelegen nördlich der Reitanlage an der Bahntrasse auf dem Gelände der ehemaligen Hundezwingeranlage.