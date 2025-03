Schriesheim: Warum diese Laterne Schlagseite hat

Schriesheim. Der Mathaisemarkt ist schon wieder eine Weile vorbei, in der Stadt ist wieder Alltag eingekehrt, nur eine hat noch Schlagseite: die Straßenlaterne an der Ecke Heidelberger und Theodor-Körner-Straße. Nach einigem Hin und Her hat die Lokalredaktion nun doch noch in Erfahrung bringen können, was ihr widerfahren ist.