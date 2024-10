Schwerer Unfall auf der B3 bei Heppenheim: 25-Jährige schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag (10. Oktober), gegen 16.15 Uhr, auf der Bundesstraße 3 bei Heppenheim gekommen. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin fuhr auf der B 3 in Richtung Laudenbach, als ein 45-jähriger Autofahrer vom Parkplatz der Odenwald-Quelle in den Verkehr einfahren wollte. Dabei übersah er die 25-Jährige und es kam zum Zusammenstoß.