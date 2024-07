So dreist nutzen Diebe die Notlage einer Rollstuhlfahrerin aus

Silke Schwaiger ist noch immer schockiert, denkt sie an das zurück, was ihr in den Weinheimer Bahnhofstraße zugestoßen ist. Als Rollstuhlfahrerin ist sie auf Hilfe angewiesen, manchmal auch von Fremden. Zum Beispiel, wenn sie mit dem Auto unterwegs ist und den Rollstuhl verladen muss. Schlechte Erfahrungen hat sie dabei noch nie gemacht – bis zum 25. Juni, als sie das Opfer von dreisten Dieben wurde. An Schamlosigkeit nicht zu übertreffen ist das, was sich an jenem Dienstag vor dem Atrium abspielte.

„Das war Ablenkung“

Im Gespräch mit unserer Redaktion lässt Silke Schwaiger die Geschehnisse noch einmal Revue passieren – auch in der Hoffnung, andere auf die Gefahren durch Langfinger aufmerksam zu machen. Es war gegen 15 Uhr, als die 49-jährige Frau aus Steinklingen zwei Passanten bat, ihr beim Einladen des Rollstuhls ins Auto zu helfen. „Eigentlich wie immer“, berichtet sie. Doch schnell kippte die Situation. „Beim Einsteigen, das ich meist alleine kann, zog und drückte einer an mir herum, statt mir einfach Zeit zu geben“, schildert Silke Schwaiger. Sie ist sich sicher: „Das war Ablenkung.“ Denn während der eine ihr „half“, öffnete der andere Mann die Beifahrertür und durchwühlte ihre Handtasche und entnahm den Geldbeutel. Schwaiger: „Das habe ich aus dem Augenwinkel wahrgenommen und sofort kontrolliert, als ich saß.“

Foto: Privat Dank dieses von der Redaktion verfremdeten Fotos, das Silke Schwaiger mit dem Handy machte, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

100 Euro fehlen im Geldbeutel

Das kriminelle Duo fing sogar an, das gesamte Auto auf weitere Wertgegenstände zu durchsuchen – trotz der lautstarken Beschwerderufe von Silke Schwaiger. „Ich konnte nichts tun!“, ist sie noch immer fassungslos. Der Zufall wollte es, dass just in diesem Moment eine Bekannte vorbeikam, die Notlage erkannte und drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin, so schildert Silke Schwaiger, habe einer der Männer so getan, als hätte er den verschwundenen Geldbeutel gerade „zufällig“ unter dem Beifahrersitz gefunden. „Natürlich war kein Geld mehr darin“, berichtet sie weiter. „Als ich mich darüber beschwerte, tat er so, als hätte er gerade zwei kleine Scheine unter dem Sitz gefunden. Die gab er mir.“ 100 Euro fehlten weiterhin.

Geistesgegenwärtig mit dem Handy Fotos geschossen

Besonders dreist: Dann zogen die beiden Männer in Seelenruhe und ohne Eile davon. Nicht ohne jedoch vorher von Silke Schwaiger geistesgegenwärtig fotografiert worden zu sein. Die Handyfotos zeigen die Gesichter beider Täter gut erkennbar. Von diesen Bildern erhofft sich Silke Schwaiger jetzt einen schnellen Fahndungserfolg von der Polizei. Denn der Diebstahl wurde von ihr direkt im Anschluss an die Tat angezeigt und Strafanzeige gestellt. Tatsächlich konnte aufgrund der Fotos ein Tatverdächtiger gefunden werden, teilt das Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage mit. Die Ermittlungen wegen Diebstahls hat das Polizeirevier Weinheim übernommen. Ob auch der zweite Mann ins Visier der Untersuchungen rückt und inwieweit ihm eine Tat vorgeworfen werden kann, bleibe noch abzuwarten.

Foto: Privat Inwieweit der zweite Mann, der den hinteren Bereich des Autos durchsuchte und ebenfalls von Silke Schwaiger fotografiert wurde, ins Visier der Ermittler rückt, ist noch unklar.

Abgleich durch die Polizei

Grundsätzlich gleicht die Polizei Bilder, die bei mutmaßlichen Straftaten gemacht werden, mit ihren Informationssystemen ab. In der Datei sind Fotos von Menschen hinterlegt, die bereits straffällig geworden sind. Ob das auch im Weinheimer Vorfall zum Ermittlungserfolg führte oder ob andere Wege eingeschlagen wurden, war vom Polizeipräsidium nicht zu erfahren. Auch nicht, welche Strafe den oder die Täter erwartet.

„Wie kann man nur so bösartig sein?“