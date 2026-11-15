Kneipenfestival

So feiern die Weinheimer ihren Nightgroove

Etwa 4.000 Menschen verwandeln die Weinheimer City in eine Partymeile. Wir haben die Bilder.

Ausgelassene Stimmung beim 20. Nightgroove: Diese fünf Besucherinnen hatten am Samstagabend auf dem Weinheimer Marktplatz sichtlich Spaß. Foto: Katrin Oeldorf
Ausgelassene Stimmung beim 20. Nightgroove: Diese fünf Besucherinnen hatten am Samstagabend auf dem Weinheimer Marktplatz sichtlich Spaß.
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