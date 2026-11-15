Kneipenfestival So feiern die Weinheimer ihren Nightgroove Etwa 4.000 Menschen verwandeln die Weinheimer City in eine Partymeile. Wir haben die Bilder. von Michael Callies 15.11.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Katrin Oeldorf Ausgelassene Stimmung beim 20. Nightgroove: Diese fünf Besucherinnen hatten am Samstagabend auf dem Weinheimer Marktplatz sichtlich Spaß. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: