So viel verdient man als Ortsvorsteher in Weinheim

Es wäre in Novum in der Weinheimer Stadtgeschichte, wenn es dem Ortschaftsrat Rippenweier in den kommenden Wochen nicht gelingt, jemanden zu finden, der ehrenamtlicher Ortsvorsteher werden möchte. Doch welche Aufgaben und Befugnisse hat ein Ortsvorsteher eigentlich? Gibt es dafür eine Aufwandsentschädigung? Die Redaktion hat sich im Rathaus erkundigt und in den Verordnungen und Satzungen nachgeschaut.