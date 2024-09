Stellwerkstörung in Weinheim: Die Züge fahren wieder, doch der Ärger bleibt

Die Züge rollen wieder. Nachdem am Donnerstag eine Stellwerkstörung am Weinheimer Hauptbahnhof den Bahnverkehr auf der Strecke Mannheim - Frankfurt lahmlegte, konnten die Techniker am Freitag das Problem beheben. Wie die Bahn auf Anfrage bestätigt, fuhren die ersten Züge seit 12 Uhr wieder vom Hauptbahnhof ab, seit 13.30 Uhr läuft es wieder wie gewohnt. Doch bis dahin sorgte die Störung für reichlich Chaos. Ausweichmöglichkeiten waren aufgrund der Streckensanierung der Riedbahntrasse rar. Für direkt Betroffene in Weinheim oder diejenigen, die mit der Bahn nach Weinheim mussten, wurde mit Bussen ein Schienenersatzverkehr organisiert. Doch die Verbindung war alles andere als optimal. Bahnreisende Susanne Gambeck berichtet von ihrer beschwerlichen Heimreise nach Weinheim.