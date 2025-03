Straßenfasching in Weinheim abgesagt

Weinheim. Der Weinheimer Marktplatzfasching ist nach der Amokfahrt am Rosenmontag in Mannheim abgesagt worden. Dies teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. „Wir sind alle sehr tief betroffen von den Ereignissen in Mannheim. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen und allen, die Zeugen geworden sind“, sagt Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just. Weiter heißt es: „Wir spüren, dass wir in dieser Situation nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren können.“ Die Bedrohungslage sei noch viel zu unklar und da seien Feiern und fröhlich sein gerade jetzt nicht das Gebot der Stunde.