Zwei Jungs auf Abwegen haben am Samstagabend einen Einsatz von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei in der Birkenauer Talstraße ausgelöst. Nachdem die Rettungskräfte zunächst davon ausgegangen waren, dass sich zwei Personen in der Weschnitz in einer hilflosen Lage befinden, herrschte hohe Alarmbereitschaft. Am Ende war jedoch alles halb so wild.