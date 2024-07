„Wird das wirklich rechtzeitig fertig?“, lautet die bange Frage noch Anfang der Woche beim Blick in den Seecontainer, den der Verein THAT’S WHYnheim auf dem Weinheimer Stadionparkplatz zu einem Heim für eine lettische Familie umbaut. Keines der drei Zimmer ist auch nur annähernd fertig – weder das kleine Bad noch die Küche – von Möbeln ganz zu schweigen. Andreas Nigbur, einer der Helfer der ersten Stunde, montiert gerade einen Hängeschrank. Er lacht angesichts der berechtigten Frage und antwortet bestimmt: „Wir müssen!“ Schließlich ist am Sonntag, 14. Juli, Tag des offenen Containers, zu dem nicht nur alle Helfer, beteiligte Firmen und Sponsoren eingeladen sind, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Im Container links lagern Werkzeug und Arbeitsmaterial, die Arbeiten am ausgedienten Seecontainer rechts, der zu einem Heim für Zanda und Oto werden soll, liegen in den letzten Zügen.

Zwischen 14.30 und 17 Uhr zeigen die Vereinsmitglieder auf dem Weinheimer Stadionparkplatz, was sie in den vergangenen vier Wochen geschaffen haben – mit vereinten Kräften. Denn beim Containerausbau – es ist bereits der dritte – handelt es sich immer um ein Mitmachprojekt. Dabei schafft es der Verein immer wieder, Menschen zusammenzubringen, die helfen möchten – Menschen jeden Alters, Erwachsene und Schüler, Geschäftsleute, Firmenmitarbeiter und Privatpersonen. Menschen, die etwas bewegen und nicht zuschauen wollen, wie andere in Armut leben, die mit anpacken, um die Welt ein bisschen besser zu machen.

Ein ruhiges Zuhause für Oto

In diesem Jahr profitieren Lettin Zanda und ihr vierjähriger autistischer Sohn Oto von diesem außergewöhnlichen Engagement. Der zum Wohnraum ausgebaute Container soll zum neuen Zuhause für die beiden werden, die aktuell noch in einem Durchgangszimmer bei Zandas Eltern wohnen. „Bei Weitem keine ideale Situation für den kleinen Oto, der einen stabilen und routinemäßigen Tagesablauf und ein ruhiges Zuhause braucht“, weiß Vereinsvorsitzender Tobias Henschke.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Eine kleine Bildergalerie zeigt den Baufortschritt. „Da sieht man, was geschafft wurde“, sagt Vereinsvorsitzender Tobias Henschke.

Mehr zu THAT’S WHYnheim Der Verein THAT’S WHYnheim hat sich der schnellen und unkomplizierten Hilfe für Menschen in Not verschrieben. In der Sporthalle der ehemaligen Bach-Schule (Fichtestraße 18) betreibt THAT’S WHYnheim eine Sammelstelle, bei der jeden Samstag zwischen 10 und 12 Uhr Kleidung für bedürftige Menschen in ganz unterschiedlichen Projektländern entgegengenommen wird. Gepackt werden dort nach wie vor Lebensmittelpakete für Menschen in Krisengebieten oder eben für Lettland. Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um helfen zu können. Kontoverbindung: THAT’S WHYnheim, IBAN DE78 6709 2300 0034 0226 15, Volksbank Kurpfalz.

Jetzt wird richtig rangeklotzt

Jetzt in der Schlussphase des Projektes wird richtig rangeklotzt. Während Henschke noch einmal einen Blick in die Pläne wirft, schneidet Heike Sckuhr gerade das Holz zurecht für die Fensterlaibungen. Auch wenn noch längst nicht alles fertig ist, erinnert kaum mehr etwas an den ausrangierten Seecontainer von vor vier Wochen. In die metallene Außenhaut wurden Fenster integriert, über die Dämmung kam eine Verkleidung aus lasiertem Fichtenholz. Viele helfende Hände waren vonnöten, um aus 28 Quadratmetern ein Heim zu schaffen. 70 Schüler, schätzt Henschke, waren voller Tatendrang dabei. Unterstützt wurde THAT’S WHYnheim von der Friedrich-Realschule und dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sowie der Werkrealschule, die sogar mit einer Integrationsklasse mit Schülern aus neun Nationen vertreten war. Dazu kamen weitere 30 Weinheimer, die sich tatkräftig einbrachten.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Das wird die Küche. Aktuell werden die Schränke montiert. Bis zum Sonntag muss alles fertig sein.

Ein solches Projekt ist auch finanziell nur zu stemmen, wenn Sponsoren mit im Boot sind. Und so konnte sich der Verein auch in diesem Jahr auf Spenden – ob von Privatleuten, Firmen oder Vereinen – verlassen, um die Kosten von rund 20 000 Euro decken zu können. „Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung“, gibt Tobias Henschke zu und kündigt schon jetzt an, dass es zwar im kommenden Jahr wieder einen Containerausbau geben wird, allerdings nicht für Lettland. Nicht weil es dort keine hilfsbedürftigen Familien mehr gäbe, sondern weil der Kooperationspartner „Tuvu“ mittlerweile so gut aufgestellt ist, dass er selbst vor Ort helfen kann. Die Organisation „Tuvu“ bildet ein Hilfenetz in ganz Lettland, das sich über mehrere Städte, Gemeinden und Dörfer spannt. Und sie kümmert sich auch seit über einem Jahr um Zanda und Oto, weil der Staat nur einen minimalen Teil der Behandlungskosten für Oto übernimmt.

Abfahrt am 21. Juli

Nach dem Tag des offenen Containers setzt sich Tobias Henschke am 21. Juli selbst ans Steuer eines LKW, um den Container ins 1700 Kilometer entfernte Lettland zu transportieren. Im Gepäck hat er dann auch zusätzliche Hilfsgüter, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Eine Wiese, die Zanda von ihren Eltern erhalten hat, wartet schon darauf, bebaut zu werden. Henschke und weitere Helfer werden dort ein Fundament schaffen für den Container und ein zusätzliches Zimmer, in dem der Essbereich Platz findet. Zum Schluss kommt ein schützendes Dach über das neue Zuhause.