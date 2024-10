Weinheimer Verein baut Containerhaus für autistischen Oto

Da flossen die Freudentränen in Strömen. Als Zanda und ihr kleiner Sohn Oto ihr neues Zuhause "made in Weinheim" zum ersten Mal betraten, waren sie überwältigt. Aus einem ausrangierten Seecontainer ist ein Heim geworden – samt Wohnzimmer, Bad, Küche und Schlafraum. Für Zanda und Oto beginnt nun ein neues Leben in Lettland. Ein sicheres Leben für den vierjährigen Jungen, der an Autismus leidet.