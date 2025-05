THAT’S WHYnheim lässt den Traum vom sicheren Zuhause wahr werden

Weinheim. Das Containerprojekt des Vereins „THAT’S WHYnheim“ geht in die vierte Runde. Die Arbeiten an dem ausgedienten Seecontainer auf dem Weinheimer Stadionparkplatz sind bereits in vollem Gange. Viele helfende Hände packen täglich mit an, um mit vereinten Kräften ein kleines Zuhause zu schaffen für eine Familie in Moldawien.