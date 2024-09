Totalschaden wegen Kartoffelsalat

Wegen einer Schüssel Kartoffelsalat hat eine Autofahrerin auf der Höhe von Hirschberg an der Bergstraße einen Unfall gebaut. Die auf der Rückbank platzierte Schüssel drohte in einer Kurve auf einem Autobahnzubringer zu kippen, wie die Polizei mitteilte. Die 62-Jahre alte Fahrerin wollte das verhindern, drehte sich um und griff nach der Schüssel, wodurch sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen die Leitplanke stieß. Sie blieb bei dem Unfall am Sonntag unverletzt, der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Auto entstand Totalschaden. Der Salat sei bei dem Aufprall durch das Wageninnere geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher.