Public Viewing im EM-Fandorf beim AC Weinheim - das war in diesem Sommer nicht nur für eingefleischte Fußballfans eine großartige Sache. Aber wie wäre es, Trash-TV gemeinsam in einem Lokal zu schauen? Public Viewing in Weinheim - nur statt Fußball gibt's Dschungelcamp, Princess Charming oder "Are You The One"?