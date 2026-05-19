Moderne Beleuchtung

Über 600 stromsparende Laternen für Hemsbach

Der Gemeinderat gibt einem Hemsbacher Großprojekt in Sachen Straßenbeleuchtung seine Zustimmung.

In Hemsbach sollen über 600 Laternen mit LED ausgestattet werden (Symbolbild). Foto: Simon Hofmann
In Hemsbach sollen über 600 Laternen mit LED ausgestattet werden (Symbolbild).
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