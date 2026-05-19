Moderne Beleuchtung Über 600 stromsparende Laternen für Hemsbach Der Gemeinderat gibt einem Hemsbacher Großprojekt in Sachen Straßenbeleuchtung seine Zustimmung. von Stephanie Kuntermann 20.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Simon Hofmann In Hemsbach sollen über 600 Laternen mit LED ausgestattet werden (Symbolbild). Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: