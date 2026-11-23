Unbekannte beschmieren Hausfassade in Hirschberg mit roter Farbe
Die Fassade eines Wohnhauses in Hirschberg ist beschmiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Hirschberg. Unbekannte haben die Fassade eines Wohnhauses in der Talstraße in Hirschberg mit roter Farbe beschmiert. Nach Angaben der Polizei soll sich die Tat zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag ereignet haben. Hinweise auf die Täter liegen derzeit noch nicht vor. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003 0 zu melden.