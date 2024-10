Unfall auf der BAB5 zwischen Weinheim und Hemsbach

Am Mittwochmorgen hat sich gegen 05.20 Uhr auf der BAB5 zwischen Weinheim und Hemsbach in Fahrtrichtung Darmstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW ereignet. Über den genauen Unfallhergang sowie mögliche Verletzungen kann die Polizei noch keine genauen Aussagen treffen. Aufgrund der momentanen Unfallaufnahme, der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn nach Norden gesperrt werden. Es kann in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Weitere Informationen folgen.