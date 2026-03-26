Oberbürgermeisterwahl in Weinheim

Verlosung für WNOZ-Forum zur OB-Wahl

Dank veränderter Bestuhlung stehen jetzt weitere 80 Tickets für das WNOZ-Forum am 16. April – exklusiv für WNOZ-Abonnenten – zur Verfügung. Mitmachen ist ganz einfach.

Noch können sich weitere Kandidaten für die Stelle des neuen Oberbürgermeisters melden. Aber einige Bewerbungen liegen bereits vor. Beim WNOZ-Forum zur OB-Wahl stellt die Redaktion die Kandidierenden vor. Foto: Grafik: WNOZ / Bilder: Lukac, Brockwitz, Rauch, Janz, Findago, privat
Noch können sich weitere Kandidaten für die Stelle des neuen Oberbürgermeisters melden. Aber einige Bewerbungen liegen bereits vor. Beim WNOZ-Forum zur OB-Wahl stellt die Redaktion die Kandidierenden vor.

Weinheim. Vor einer Woche konnten sich unsere Abonnenten kostenlose Tickets für das WNOZ-Forum zur Weinheimer OB-Wahl in unserem Kartenshop sichern. Die Nachfrage war riesig. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die ursprünglich geplante Tischbestuhlung in der „Alten Druckerei“ in eine Reihenbestuhlung zu ändern. Dadurch stehen jetzt weitere 80 Tickets bei einer Online-Verlosung – exklusiv für WNOZ-Abonnenten – zur Verfügung.

So funktioniert’s: Bis zum 6. April kann man sich über das Teilnahmeformular für die Verlosung von jeweils zwei Tickets pro Abonnent registrieren. Die Gewinner werden dann direkt benachrichtigt.

Beim WNOZ-Forum zur OB-Wahl am Donnerstag, 16. April, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der „Alten Druckerei“ stellen sich die Kandidaten den Fragen der Redaktion. Dabei sollen die Besucher gewissermaßen auf Tuchfühlung mit den Bewerbern gehen können. Neben einer Fülle von Informationen sollen deshalb auch unterhaltsame und interaktive Elemente den Abend prägen.

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Das Ziel ist klar: Beim WNOZ-Forum sollen sich die Bürger eine Meinung bilden, wer aus ihrer Sicht am 3. Mai zum Nachfolger oder zur Nachfolgerin von Amtsinhaber Manuel Just werden soll, der am 1. Mai als neuer Landrat des Rhein-Neckar-Kreises vereidigt wird.

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