Verlosung für WNOZ-Forum zur OB-Wahl

Weinheim. Vor einer Woche konnten sich unsere Abonnenten kostenlose Tickets für das WNOZ-Forum zur Weinheimer OB-Wahl in unserem Kartenshop sichern. Die Nachfrage war riesig. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die ursprünglich geplante Tischbestuhlung in der „Alten Druckerei“ in eine Reihenbestuhlung zu ändern. Dadurch stehen jetzt weitere 80 Tickets bei einer Online-Verlosung – exklusiv für WNOZ-Abonnenten – zur Verfügung.

So funktioniert’s: Bis zum 6. April kann man sich über das Teilnahmeformular für die Verlosung von jeweils zwei Tickets pro Abonnent registrieren. Die Gewinner werden dann direkt benachrichtigt.

Beim WNOZ-Forum zur OB-Wahl am Donnerstag, 16. April, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der „Alten Druckerei“ stellen sich die Kandidaten den Fragen der Redaktion. Dabei sollen die Besucher gewissermaßen auf Tuchfühlung mit den Bewerbern gehen können. Neben einer Fülle von Informationen sollen deshalb auch unterhaltsame und interaktive Elemente den Abend prägen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum