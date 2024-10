Verschwörer aus Gorxheimertal doch „in zweiter Reihe“?

Welche Position hatte der Angeklagte in der Gruppe? Wie waren die Planungen für den Umsturz? In welchem Zeitraum sollte sich das Geschehen vollziehen? Um diese Fragen geht es am gestrigen, mittlerweile siebten Verhandlungstag vor dem 8. Strafsenat am Oberlandesgericht Frankfurt. Richter Jürgen Bonk sitzt der Mann aus Gorxheimertal gegenüber, der das Geschehen an diesem recht kurzen Prozesstag wortlos verfolgt. Dem 62-Jährigen wird die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, außerdem die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens.