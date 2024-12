Villa am Weinheimer Postknoten abgerissen

In der Woche vor Weihnachten rückten die Abrissbagger an. Mittlerweile ist die aus dem 19. Jahrhundert stammende Villa am Postknoten (Bergstraße 6) in Weinheim komplett verschwunden. Genau gegenüber der RNV-Haltestelle „Hauptbahnhof/ZOB“ soll im kommenden Jahr ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit sieben Mietwohnungen und Tiefgarage entstehen.