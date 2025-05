600.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist bei einem Feuer in der Nacht vollständig ausgebrannt. Laut Angaben der Polizei standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits der Dachstuhl des Hauses, Teile der Hausfassade sowie ein Wohnwagen auf dem Grundstück in Flammen. Es entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro.