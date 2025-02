Volksbank-Galerie in Weinheim: Wenn „Heimat“ zum Besuchermagneten wird 

Weinheim. Um die Mittagszeit legt Theresia Schug noch letzte Hand an ihre Installation mit dem Titel „Im Gegenlicht“ an. Kniend klebt sie alte Fotografien in das von Plastikblumen umkränzte Häuschen, das die von Vertreibung und dem Wandel des Fremden in ein neues Heimatgefühl geprägte Geschichte ihrer Familie thematisiert. Eine neue Heimat entsteht nicht im Handumdrehen, und ein den Betrachter anstarrendes, fast nacktes Kind auf dem Bild „Zerstörte Heimat“ von Evelyn Defièbre zeigt die Kehrseite der Medaille des Themas „Heimat“, das der Kunstförderverein Weinheim für seine Mitgliederausstellung ausgegeben hat.