In der Luisenstraße hat sich gegen 11.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben war ein Mann in eine medizinische Notsituation geraten, hat die Kontrolle über seinen VW-Bus verloren und ist mit einer hohen Geschwindigkeit über die Kreuzung zur Schulstraße und in Richtung Stadtbibliothek gerauscht.