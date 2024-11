Waffen, Drogen und Pyrotechnik: Schriesheimer steht nach explosivem Unfall vor Gericht

Waffen sind seine Faszination, Drogen für ihn Medizin, das Basteln an Pyrotechnik sein Hobby. Es ist eine explosive Mischung, die Uwe B. hinter Gitter brachte und ihn um ein Haar mehrere Finger kostete (wir haben berichtet). Nun wurde dem Schriesheimer vor dem Weinheimer Amtsgericht der Prozess gemacht. Unter anderem legte die Staatsanwaltschaft Mannheim dem 53-Jährigen den Besitz von Waffen und Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last.