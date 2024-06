Mit einer saftigen Erhöhung der Gebühren wird das neue Kindergartenjahr in Weinheim starten. Ganze acht Prozent mehr kostet dann ein Kitaplatz. Und auch die Betreuung von Grundschulkindern wird teurer. Dabei waren die Preise bereits im zurückliegenden Jahr um fünf Prozent angehoben worden.

Die Entscheidung im Weinheimer Gemeinderat fiel mit hauchdünner Mehrheit – gegen den Widerstand der SPD-Fraktion, der Grünen und der Wählervereinigung Mehr Demokratie (WMD). Nur eine Stimme gab den Ausschlag für die „Kostenanpassung“, wie es die Verwaltung nennt. In gleicher Sitzung verabschiedete der Gemeinderat auch noch eine Gebührenerhöhung für die Verpflegung an Schulen und in Kitas.

Warum werden die Gebühren angehoben?

Vor allem wegen der deutlichen Kostensteigerung, insbesondere beim Personal. Schon jetzt tragen die Eltern lediglich 16 Prozent der tatsächlichen Kosten. Deshalb muss die Stadt Weinheim aktuell 17,5 Millionen Euro für die Kinderbetreuung drauflegen. Der angestrebte und von den Kirchen und kommunalen Landesverbänden empfohlene Wert liegt allerdings bei 20 Prozent. Durch die Erhöhung wird eine Kostendeckung von 17,7 Prozent erreicht.

Wer zahlt den Rest der Kinderbetreuungskosten?

Die Steuerzahler. Nicht gegenzusteuern, sei den Menschen schwer zu vermitteln, erklärte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just.

Bleiben die Gebühren in den kommenden Jahren stabil?

Das ist unsicher. Zunächst wurden die Gebühren auf ein Jahr festgelegt. Der Weinheimer Gemeinderat entscheidet also im kommenden Jahr erneut, wie es weitergeht.

Wie sind die Gebühren gestaffelt?

Die Gebühren werden in Weinheim in Anlehnung an die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in einer Familie gestaffelt. Es gibt zwei Betreuungsangebote: Verlängerte Öffnungszeit mit 6,5 Stunden und eine Ganztagsbetreuung mit 9,75 Stunden täglicher Betreuungszeit. Dies soll auch so beibehalten werden.

Was zahlen Eltern ab September konkret?

Hier ein paar Beispiele: Eine Ganztagesbetreuung in der Krippe an fünf Tagen in der Woche kostet für das erste Kind einer Familie künftig 685 Euro im Monat (bislang 637). Ein Kind unter drei Jahren an einer Kita kostet ganztags 610 Euro pro Monat (bislang 564). Bei Kindern über drei Jahren beträgt die Monatsgebühr nun 305 Euro (bislang 282 Euro). Für die Betreuung im Schülerhort wurde bisher für einen Ganztagsplatz eine Betreuungsgebühr von maximal 296 Euro im Monat erhoben. Zukünftig werden 320 Euro verlangt. Das gilt für Familien mit einem Kind.

Ab wann steigen die Gebühren?

Die neue Gebührenordnung tritt ab 1. September 2024 in Kraft.

Was sagen die Fraktionen im Gemeinderat dazu?

„Happig“ nennt Elisabeth Kramer (Die Grünen) die Erhöhung und begründet damit die Ablehnung der Fraktion. Sie befürchtet, dass weniger Mütter arbeiten gehen, wenn die Kosten derart steigen. Zumal die Steigerung deutlich über der aktuellen Inflationsrate liege. Und auch Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) bemängelt: „Mit dieser Erhöhung können sich bald nur noch Familien mit hohem Einkommen Kindergartenplätze leisten.“ Man bestrafe vor allem alleinstehende Frauen. „Das finden wir schäbig“, so die Sozialdemokratin. Auch Matthias Hördt (WMD) lehnte die Erhöhung ab. Er sieht darin einen Standortnachteil für Weinheim und seine Familien. Er führte ins Feld, dass in anderen Bundesländern für Eltern gar keine Gebühren für die Kinderbetreuung anfallen. Für Heike Fändrich (CDU) dagegen geht an der Gebührenerhöhung kein Weg vorbei, auch aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt. Als „leider alternativlos“ erachtete Oliver Kümmerle von den Freien Wählern die Steigerung. Seine Fraktion stimmte „zähneknirschend“ zu. Karl Bär (FDP) empfahl den Grünen, sich an ihren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu wenden, um die Kitagebühren abschaffen zu lassen.

Wie fiel die Abstimmung letztendlich aus?

Denkbar knapp. 14 Stadträte stimmten gegen die Erhöhung (Grüne, SPD und WMD), 15 dafür (CDU, FDP, Freie Wähler). Es fehlte die Linke. Unter den Befürwortern ist der OB. Just: „Zur Erhöhung gibt es keine Alternative.“

Warum gibt es in Weinheim keine einkommensgestaffelten Kindergartengebühren?