Warum sich der Glasfaserausbau in Hirschberg weiter verzögert

Wie geht es weiter beim Glasfaserausbau in Hirschberg ? Die NetCom BW gibt jetzt einen aktuellen Stand zum geplanten Ausbau der örtlichen Breitbandinfrastruktur. Dabei gibt es gute, aber auch weniger gute Nachrichten. „Wir werden in Hirschberg alle beauftragten Glasfaserhausanschlüsse realisieren.“ Diese erfreuliche Nachricht gab die NetCom BW den Anwohnern gegenüber im März dieses Jahres bekannt (wir berichteten). Trotz der für einen wirtschaftlichen Ausbau des Stadtgebiets knapp verpassten Vorvermarktungsquote hatte man sich seitens der EnBW-Tochter nach einer umfangreichen Neubewertung damals entschieden, das Vorhaben wie geplant umzusetzen, teilt das Unternehmen mit.

Neuausschreibungen für den Ausbau

Seither hatte man den Ausbau aktiv vorangetrieben. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem eine Ausschreibung der rund um das Projekt nötigen Tiefbauarbeiten durchgeführt. Hierbei kam es zuletzt allerdings zu unvorhergesehenen Verzögerungen, wie Claudia Heße, Bereichsleiterin Consumer & SoHo, erklärt: „Leider ist die Situation auf dem Tiefbaumarkt weiterhin sehr angespannt. Dies erschwert die Suche nach einem geeigneten Partner für ein Vorhaben dieser Größenordnung deutlich. Zwar liegt uns derzeit bereits ein Angebot für die Realisierung des Projekts vor, der entsprechende Generalunternehmer stellt einen Baustart jedoch frühestens für 2027 in Aussicht. Da wir die Bürger in Hirschberg nicht so lange auf ihre Anschlüsse warten lassen möchten, haben wir uns entschieden, einen zweiten Vergabeprozess anzustoßen.“