Was die Weinheimer Automeile  zum Besuchermagnet macht

Sascha Lutz und Tina Berninger steht die Vorfreude schon ins Gesicht geschrieben. Ihr neuer Ford Puma wird im dritten Quartal geliefert, als Mild-Hybrid und in der Farbe „Solar Silver Metallic“. Das Paar aus Leutershausen hat sich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, ein neues Auto zu kaufen. Die Probefahrt war in der vergangenen Woche, und die hat „richtig Spaß gemacht“, wie Sascha Lutz erklärt. Tatsächlich zugeschlagen haben die beiden aber erst beim Frühlingsfest der Weinheimer Automeile am Sonntag.