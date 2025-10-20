Weinheim: Einbruch in Kopernikusstraße
Samstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in der Kopernikusstraße eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen - und wurden fündig.
Weinheim. Unbekannte Täter sind am Samstag in eine Wohnung in der Kopernikusstraße in Weinheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stellte die Bewohnerin, als sie um kurz vor Mitternacht nach Hause kam, fest, dass die Wohnungstür offenstand. Im Inneren hatten die Unbekannten die Räume nach Wertgegenständen abgesucht - und wurden fündig: unter anderem wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. (heh)