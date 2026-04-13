Weinheim: Feuerwehr direkt zu Wochenbeginn zweimal gefordert

Weinheim. Gleich zweimal mussten die Weinheimer Brandschützer am Montagvormittag ausrücken. Laut Pressemeldung der Feuerwehr löste zunächst gegen 9 Uhr eine Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Breslauer Straße aus. Bei der Erkundung vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, das Staub und Schmutz im Lüftungsschacht für den Alarm verantwortlich waren. Die Einsatzkräfte stellten die Anlage zurück und übergaben das Gebäude an den Betreiber.

Eine knappe Stunde später wurden die Einsatzkräfte in die Konrad-Adenauer-Straße alarmiert. Dort sorgte ein verrauchter Treppenraum für eine Feuermeldung. Vor Ort gab es jedoch schnell Entwarnung. In einer Küche im ersten Obergeschoss war Kochgut angebrannt. Daraufhin machte sich Brandgeruch im Flur bemerkbar. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte bereits selbstständig gelüftet und die Gefahr beseitigt. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera bestätigte die Entwarnung. Somit konnte der Einsatz ohne Schaden und Verletzte nach rund 30 Minuten beendet werden. Neben den Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen/Hohensachsen waren auch Rettungsdienst und Polizei vor Ort. (sig)