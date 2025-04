Weinheim: Gebühren für Kinderbetreuung sollen kräftig steigen

Weinheim. Der Weinheimer Gesamtelternbeirat (GEB) der Kindertageseinrichtungen hat in einer Stellungnahme an die Stadträte appelliert, die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Betreuungsgebühren abzulehnen. Das Thema steht am Mittwoch, 9. April, auf der Tagesordnung des Gemeinderates, der sich um 18 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Rathaus (Schloss, Eingang D) trifft.