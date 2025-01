Weinheim: Nächster Computer-Club-Kindertreff am 17. Januar

Smartphones und Computer sind längst auch bei Kindern fester Bestandteil des Alltags. Doch stellt sich in einer zunehmend digitalen Welt immer mehr die Frage: Wie bewegt sich der Nachwuchs sicher im Internet? Und wie kommuniziert er respektvoll und souverän in digitalen Chats? Antworten auf diese Fragen bietet der CCW-Kinder-Treff des Computer-Clubs Weinheim am 17. Januar um 15 Uhr.